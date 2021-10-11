Украина Шмыгаль решил урезать реальные зарплаты украинцев: чем меньше покупают, тем меньше растут цены

2021-10-11 21:40

В Украине в 2022-м реальный размер зарплат может снизиться. Речь идет как минимум о львиной доле бюджетников и тех, кто получает минималку. Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду проект бюджета на следующий год, который предусматривает рост цен на 8%, а повышение минималки всего на 3%.

Кроме того, правительство так и не выполнило обещание значительно повысить прожиточный минимум. Всего лишь обещанием остается и пенсионная реформа.

Уровень теневой экономики растет, ни Минсоцполитики, ни премьер не предпринимают никаких действия для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. В Минэкономики обнародовали данные статистики: примерно 11 млн украинцев экономически активного возраста официально не получают никакие доходы. Вероятно, зарабатывают они в конвертах.

Как показал опыт последних лет, в Украине работают всего два способа вывести зарплаты из тени: штрафы для работодателей, которые не платят налоги, и повышение минималки. Сейчас около 40% всех официально работающих украинцев получают зарплату, близкую к минимальной. Среди них, в том числе, и директора крупных предприятий. Делается это для того, чтобы платить налоги с минимума.

Двукратный рост минималки в январе 2017-го (с 1600 до 3200 грн) дал результат по всем "фронтам". Местные бюджеты выросли на 38%, государственный – на 23%, а экономика страны получила дополнительно 0,5% ВВП. Кроме того, пенсионный фонд дополнительно получил 51 млрд грн. Это в разы компенсировало расходы из бюджета на повышение зарплат.

Шмыгаль, судя по разработанному Кабмином бюджету, придерживается совсем другой позиции. Минимальная зарплата в 2022-м увеличится всего на 200 грн. Это в первую очередь доходы украинских бюджетников. И это в условиях, когда на фоне рекордно высоких цен на газ подорожают практически все продукты и товары. Только по скромных подсчетам правительства цены в следующем году вырастут на 8% (реальный показатель может быть выше), а вот минималку хотят повысить всего на 3%.

OBOZREVATEL спросил у премьера, почему при такой инфляции, в то время как в странах Европы наоборот повышают зарплаты, украинцам прибавят всего 200 грн. Ответ Шмыгаля – чтобы не раскрутить инфляцию. Проще говоря, чтобы цены не росли, нужно сдерживать спрос, то есть платежеспособность украинцев. Чем больше покупают, тем выше цены и наоборот.

"Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату – это довольно большой ресурс, который будет иметь большое влияние на монетарную политику. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции. Поэтому здесь необходимо держать баланс", – сказал глава правительства.

Отметим, средняя зарплата в Украине составляет около 14 тыс. грн. Достаточной считается минималка в размере 50% средней, однако во многих странах двигаются к показателю в 60%. Таким образом, украинцам должны были бы платить не меньше 7-8,4 тыс. грн, но сейчас этот показатель находится на уровне всего 6 тыс. грн.

Прожиточный минимум и пенсии: кормят обещаниями

В ситуации, когда с теневой занятостью Шмыгаль бороться отказывается, дефицит Пенсионного фонда растет как на дрожжах. А слова премьера о том, что через 15 лет пенсий вообще не будет, положение только обостряют. Солидарная пенсионная система предполагает: вы платите, пока работаете, а потом вам платят, когда вы на пенсии.

Какой же стимул будет у украинца платить, пока работает, если глава правительства уже предупредил: через 15 лет пенсий не будет? Вместо этого Кабмин уже второй год подряд в своей программе пишет про накопительный уровень пенсионного обеспечения.

Законопроект подали с опозданием, но он не принят, дискуссии продолжаются. Главное – правительство полностью провалило информационную кампанию. Достойное пенсионное обеспечение – задача, которая должна объединить всех украинцев, и это о том, что должны делать украинцы с самого начала своей карьеры для того, чтобы не остаться с мизерными выплатами после 60 лет.

Но этим вопросом фактически никто не занимается. Вместо этого пересчитывают пенсии, делают прибавки по 200 грн, из-за которых дефицит Пенсионного фонда только увеличивается. А без повышения минимальной зарплаты и выведения доходов из тени иначе быть и не может.

Куда хуже ситуация с прожиточным минимумом. Здесь правительство наобещало и ничего не приняло. Президент Владимир Зеленский еще в 2019-м анонсировал, что Кабмин проведет расчеты и повысит эту величину. "Прожиточный минимум должен стать реальным. Не помню, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный минимум примерно 4200-4300 гривен ($173,3) по сегодняшнему курсу", – отмечал гарант еще несколько лет назад.

Но ни в 2019-м, ни в 2020-м, ни в 2021-м, ни теперь уже и в 2022-м пересчета не будет. Как и раньше, социальные стандарты в лучшем случае подтягивают на уровень инфляции (а в случае с минималкой, и того меньше). Но ни о каком двукратном повышении речь не идет.

Социальная сфера в Украине за несколько лет правительства Шмыгаля осталась без обещанных реформ. Накопительные пенсии только обещают, при этом работающим украинцам уже внушают, что через 15 лет солидарной (той, которая существует сейчас) системы не будет. Прожиточный минимум (а от него зависят размеры пенсий, алиментов, выплат солдатам, часть зарплат и т.д) не реформировали, хотя такое задание правительству ставил и парламент, и президент.

А в условиях растущих цен повышать минимальную зарплату только на 200 грн, что даже не покроет рост цен, это откровенное преступление перед бюджетниками, самыми малообеспеченными работающими украинцами. Шмыгаль фактически подал бюджет, который толкает украинцев к еще большей бедности.