Украина Доплата к пенсии, кому положено больше денег: "Размер надбавки составляет..."

2021-10-12 19:00

 

Определенная категория граждан может получить надбавку к пенсии, украинцам разъяснили, кто в числе счастливчиков и сколько именно они могут получить.

Речь о прибавке к пенсии по уходу, говорится в сообщении "Пенсионного курьера". Согласно постановлению Кабмина о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, право на установление надбавки имеют лица с инвалидностью I группы, а также одинокие лица с инвалидностью II и III группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста.

Кроме того, на доплату могут претендовать также одинокие получатели пенсий по возрасту и за выслугу лет, которым необходим постоянный уход.

Размер надбавки составляет 50 гривен.

В Минсоцполитики уточняют, что вышеперечисленные категории граждан могут оформить услугу "уход дома". Она предусматривает помощь в ведении домашнего хозяйства, самообслуживании или уходе за ребенком с инвалидностью.

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