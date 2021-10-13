Мир Коллекционерша ракушек случайно помогла ученым открыть крайне редкого хищного моллюска

2021-10-13 14:00

В коллекции музея автралийского Квинсленда случайно обнаружили редкого хищного моллюска. Коллекцию ракушек на протяжении 50 лет собирала жительница города Брисбен, а затем передала ее музею.

При фотографировании более 200 тысяч объектов коллекции и нашелся новый плотоядный моллюск, сообщает «Популярная механика».

Существо называется Amoria thorae, оно относится к семейству плотоядных морских улиток Volutidae и представляет собой новый тип моллюска. Этот вид встречается настолько редко, что ученые до этого видели его только на картинках в книгах.

Раковина у Amoria thorae намного меньше, чем у других спиралевидных плотоядных моллюсков. У нее кремовый цвет с более темными линиями, которые образуют волнообразный узор, идущий сверху вниз.

"Я видел иллюстрации раковины этой морской улитки в книге, но официально она никогда не описывалась. Представьте мой восторг, когда, фотографируя эту новую коллекцию, я обнаружил не один, а целых два экземпляра этого потенциально нового вида", — заявил куратор музея Квинсленда.

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