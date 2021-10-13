Украина В Полтавской области расследуют причастность полицейских к групповому изнасилованию беременной

2021-10-13 14:21

Сотрудники Департамента Главной инспекции Нацполиции проводят служебное расследование по информации об изнасиловании беременной жительницы Полтавской области. В преступлении подозревается правоохранитель. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"12 октября, около 8:00, поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали два человека. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая, - местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале раскрыл подробности преступления, которое произошло в селе Чавельча.

По информации Мосийчука, полицейский участковый капитан со своим бывшим коллегой по службе, "выбив дверь, ворвались в дом местной жительницы, матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и зверски ее изнасиловали".

Бывший народный депутат добавил, что пострадавшая госпитализирована с кровотечением в больницу, а "два урода в форме полиции бегают селом и районом предлагают большие деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок".