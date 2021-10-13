Мир Ученые нашли комбинацию препаратов, которая лечит рак намного лучше, чем химиотерапия

2021-10-13 13:12

Как выяснили ученые, комбинация двух препаратов, которые используются при химиотерапии, активизирует иммунную систему пациента. 

В ходе исследования были задокументированы случаи полного выздоровления некоторых пациентов на поздних стадиях рака головы и шеи. Новый метод вызывает меньше побочных эффектов, чем стандартная химиотерапия.

Исполнительный директор ICR профессор Кристиан Хелин назвал результаты многообещающими. В комментарии The Guardian он заявил, что “иммунотерапия – это более мягкое и разумное лечение, которое может принести значительную пользу пациентам“.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из главных причин смертей в мире. Так, в 2020 году от онкологических заболеваний в мире скончалось около 10 млн человек. Рак поддается лечению в основном на ранних стадиях.

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