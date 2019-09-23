Мир Сделан прорыв в лечении смертельных форм рака - клеточная терапия

2019-09-24 10:11 276

Как сообщает MedicalXpress, в Стэнфордском университете в США осделали революционный прорыв в области лечения смертельных форм рака.

На основе результатов применения CAR T-клеточной терапии в предыдущие годы, ученые признали ее наиболее эффективной и перспективной.

CAR T-клеточная терапия оказалась эффективной в 60-93% случаев использования. Метод оказался успешным с ранее считавшимися неизлечимыми видами рака. Лучшие результаты терапия показала при остром лимфобластном лейкозе B-клеток. Но долгосрочные наблюдения выявили высокий процент рецидивов. При этом при В-крупноклеточной лимфоме CAR T-клеточная терапия оказалась менее эффективной, но частота рецидивов при этой болезни низкая.

Метод сложен и пока не показывает 100% результатов, поскольку некоторые формы рака вырабатывают устойчивость. Специалисты надеются в будущем исправить эти недостатки.

При CAR T-клеточной терапии в организм пациента помещают модифицированный белок с фрагментами антитела. Он связывается с белком на раковых клетках и помогает его “обезвредить”.