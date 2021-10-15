Украина На ж/д вокзалах Украины развернут мобильные лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19

2021-10-15 20:34

На самых крупных вокзалах Украины планируется развернуть лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19. 

Как сообщили представители компании, инициатива направлена на то, чтобы те, кто не могут вакцинироваться, имели возможность пройти тестирование.

"Мы уже обратились в крупнейшие украинские медлаборатории для того, чтобы попробовать на вокзалах развернуть лаборатории, которые смогут оказывать услуги по экспресс-тестированию и по максимально доступной цене", - заявили в УЗ.

Как сообщалось ранее, в Минздрав объяснили, кто имеет право на бесплатный COVID-тест.

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