На ж/д вокзалах Украины развернут мобильные лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19

На самых крупных вокзалах Украины планируется развернуть лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19.
Как сообщили представители компании, инициатива направлена на то, чтобы те, кто не могут вакцинироваться, имели возможность пройти тестирование.
"Мы уже обратились в крупнейшие украинские медлаборатории для того, чтобы попробовать на вокзалах развернуть лаборатории, которые смогут оказывать услуги по экспресс-тестированию и по максимально доступной цене", - заявили в УЗ.
Как сообщалось ранее, в Минздрав объяснили, кто имеет право на бесплатный COVID-тест.