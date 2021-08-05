Коронавирус Разведка США смогла получить данные о вирусах из лаборатории в Ухане, - CNN

2021-08-05 21:40

Разведка США изучает генетические данные о вирусах, которыми занимались в лаборатории Уханьского института вирусологии Китая. Когда и как удалось получить эту информацию, неизвестно, но может раскрыть происхождение коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным ее источников, США получили сведения о 22 тысячах вирусов, которые изучались в лаборатории Уханя. Отмечается, что эта информация была удалена из интернета китайскими чиновниками в сентябре 2019 года. Кроме того, Пекин отказался передать эти и другие необработанные сведения о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения и США.

Информацией о том, как и когда разведка США могла получить доступ к этим данным, телеканал не располагает. Издание допускает, что это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в уханьской лаборатории.

Собеседники телеканала отмечают, что полученный массив генетических данных требует тщательного анализа. После этого можно сделать вывод о том, произошла ли утечка коронавируса из китайской лаборатории или патоген передался человеку от животных в дикой природе.

Изучение массива генетических данных ведется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США. Как отмечает телекомпания, анализ затрудняют то, что записи сделаны на китайском языке. Поэтому сейчас идет поиск переводчиков, которым можно доверять.

Напомним, ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Отметим, в США допустили, что происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.