Коронавирус Помпео заявил, что коронавирус вероятно возник в китайских лабораториях

2021-01-17 14:30 77

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, мог возникнуть в государственных лабораториях Китая осенью 2019 года.

Об этом говорится в письменном заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

По его словам, США предоставили рабочей следственной группе ВОЗ, которая прибыла в китайский Ухань для изучения обстоятельств и причин появления коронавируса, информацию о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году.

«Правительство США имеет основания полагать, что ряд исследователей внутри Уханьского института вирусологии заболели осенью 2019 года, до появления первого выявленного случая вспышки, с симптомами, которые соответствуют как COVID-19, так и общим сезонным заболеванием», - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что эти данные заставляют сомневаться в публичных заявлениях старшего исследователя института вирусологии Ши Чженли о том, что среди сотрудников учреждения и студентов, изучавших SARS-CoV-2 или SARS, не было «нулевого пациента».

Кроме того, в США отмечают, что утечка вируса могла произойти из-за чрезвычайной ситуации. Однако никаких доказательств этого не было представлено.

«Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых следователей здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки. Зато Китай отказался от предложений помощи - в том числе от Соединенных Штатов - и наказал смелых китайских врачей, ученых и журналистов, которые пытались предупредить мир об опасности вируса», - подчеркнул Помпео.

Сам Китай на заявление госсекретаря США пока не отреагировал.

Напомним, ранее стало известно, что за все время пандемии COVID-19 от коронавирусной болезни и ее осложнений на планете умерло уже более двух миллионов человек.

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