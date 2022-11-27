ВОЙНА В Украине Бельгия предоставит Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории

2022-11-27 19:00

Правительство Бельгии утвердил новый пакет военной помощи, в который войдет самое современное оборудование, в частности мобильные лаборатории и подводные беспилотники.

По словам министра обороны Бельгии Людовин Дедондер, две мобильные лаборатории Украина получит в течение трех недель, сообщает LeSoir. Их можно развернуть возле мест, где может случиться химический, бактериологический, радиологический или ядерный инцидент. Также их можно использовать в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и родильные дома.

Также в пакете помощи - 10 подводных беспилотников компании ECA Robotics Belgium. Они могут находить все подводные угрозы, в том числе мины и шпионское оборудование. "Это новые высокие технологии, которые украинцам очень помогут. Бельгийская армия уже имеет эти аппараты", - сказала Дедондер.

Кроме этого, около 100 бельгийских военных инструкторов начнут обучение украинских солдат в рамках европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).