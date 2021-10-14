Украина На Донбассе применили запрещенные виды вооружений, ранен украинский солдат

2021-10-14 11:10

Сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в четверг, 14 октября, в пресс-центре штаба ООС.

Один из вчерашних обстрелов проводился с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военному предоставлено домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке штаба.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.