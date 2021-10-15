Украина На Донбассе существенно сократилось число нарушений режима прекращения огня

2021-10-15 12:14

За минувшие сутки подразделения сепаратистов три раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил 15 октября.

Так, вблизи Пивденного враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новолуганского позиции украинских бойцов были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также в районе Катериновки незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 13 октября сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Тгда был ранен один украинский военнослужащий.

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