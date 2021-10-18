Украина Украинцы могут выходить на пенсию с 45 лет

2021-10-18 16:40

 

В Украине выйти на пенсию можно выйти раньше установленного возраста - 60 лет для женщин и 65 - для мужчин.

Льготное право на досрочный заслуженный отдых имеют в основном некоторые категории женщин, но и некоторые мужчины могут пойти на пенсию до 65 лет.

Так, согласно ст. 115 закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в 50 лет на пенсию могут выйти женщины:

которые родили пятерых или более детей, и воспитавшие из до 6-летнего возраста;
матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста (к числу лиц с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет).

При этом для названных выше категорически нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа, чтобы с 50 лет получать пожизненную пенсию.

Отметим, что если воспитанием пятерых или более детей, или ребенка с инвалидностью занимался отец, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

В постановлении Кабмина № 461 перечисляются и другие категории женщин-льготниц. Это работницы, задействованные на горных работах, добыче газа, рудной и химической промышленности, металлургии.

Они могут выходить на пенсию в 45 и 50 лет в зависимости от списка #1 и #2, прописанные в данном постановлении.

Ещё одна категория женщин, которые могут выйти досрочно на пенсию - это работницы сферы культуры. К примеру, стаж балерины - 20 лет. Карьеру они начинают рано, поэтому уже к 40 годам могут получать пенсию.

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