Украина Коммунальщики проучили "героев" парковки: "VIP-места для самых умных"

2021-10-18 20:00

 

Коммунальщики "заблокировали" автомобили, припаркованные на газоне, буквально "отрезав" их от дороги, сообщает один из киевских Telegram-каналов.

"VIP-места для самых умных. Коммунальщики решили проучить нарушителей и сделали ров для прокладки электросети. Теперь водителям нужно решить головоломку перед тем, как выбраться на дорогу", - подписали данную публикацию.

"Молодцы, все правильно сделали", "Вот идиоты", "Ахахах, вот это правильно", - одобрили такой поступок пользователи сети.

Произошла эта ситуация в столице или каком-то другом городе, не уточняется.

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