ВОЙНА В Украине Коммунальщикам хотят официально дать право вручать повестки украинским мужчинам

2023-08-25 15:37

Комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобов'язаним

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9566, який має на меті змінити порядок проведення мобілізації в Україні.

Зміни планують внести до ст. 38 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу».

Відповідно до змін, комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобовʼязаним чоловікам на законодавчому рівні.

Також пропонується дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про військовозобовʼязаних чоловіків, а також сприяти їх прибуттю за викликом до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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КАК В УКРАИНЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫЕЗДОМ МУЖЧИН В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 2023-08-25 10:27
Стали известны детали сдачи в плен ВСУ вражеского боевого вертолета 2023-08-25 09:35