Украина Подорожание газа уже отразилось на цене молока

2021-10-18 19:40

В Украине продолжается рост цен на молоко, хотя темпы роста максимально замедлились.

Последний мониторинг показал незначительный рост средневзвешенной цены на 5 коп. до 10,71 грн/кг без НДС. При этом экстрасорт в среднем подорожал на 6 коп. - 10,92 грн/кг, высший на 5 коп. - 10,76 грн/кг, первый на 4 коп. - 10,44 грн/кг без НДС.

Средние цены на крупные и средние партии молока экстрасорта по регионам:

север - 11,08 грн/кг,

центр - 11,12 грн/кг,

юг - 11,2 грн/кг,

восток - 11,0 грн/кг,

запад - 11,1 грн/кг.

Аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец отмечает, что дальнейший рост цен на молоко-сырье пока маловероятен. Это обусловлено сложной экономической ситуацией у переработчиков, особенно на фоне роста тарифов на газ для промышленных предприятий. В таких условиях перерабатывающие предприятия вынуждены повышать отпускные цены для сетей. Рост цен отечественной продукции, зафиксированный в сентябре, неизбежно приведет к падению спроса на нее, а в противном случае ее может вытеснить импртная, объемы которой продолжают активно наращиваться и в текущем году.

«Ситуация начинает приобретать очертания порочного круга, из которого к весне могут выйти не все участники рынка. Отрасль требует внимания со стороны государства, усиления государственной поддержки и шагов, которые бы смогли снизить себестоимость продукции через механизмы снижения налоговой нагрузки на всех участников, в том числе и потребителей», - считает эксперт.