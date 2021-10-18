Украина Стефанчук сделал заявление об отмене сезонного перевода часов

2021-10-18 20:40

 

Парламент вернётся к рассмотрению вопроса после перехода на зимнее время. Рада хочет сохранить естественное для Украины время в +2 часа

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент вернётся к рассмотрению отмены сезонного перевода часов после того, как страна перейдёт на зимнее время.

Об этом глава законодательного органа заявил во время брифинга.

Стефанчук считает, что принимать подобный законопроект в летнее время не имело смысла.

"Потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, - сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время", - рассказал Стефанчук, анонсировав, что депутаты снова рассмотрят этот вопрос после 31 октября.

Спикер добавил, что законопроект будет рассматриваться в контексте решений Евросоюза.

Стоит напомнить, что украинцы перейдут на зимнее время в ночь на 31 октября. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Это необходимо будет сделать в четыре часа утра.

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