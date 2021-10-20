Украина Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Киеве - когда включат батареи в квартирах

2021-10-20 08:14

Отопление в жилых домах Киеве будет включено уже с субботы, 23 октября. Об этом сообщает Big Kyiv со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева.

Указано, что в Киеве "затопили" уже в детских садах, школах и больницы. Теперь тепло дадут в жилые дома.

По словам Пантелеева, есть возможность и раньше подключить отопление, если будет заявка от жилищных сообществ.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию – КП Киевтеплоэнерго, ООО Евро-Реконструкция. Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть способ письменного анкетирования, которое должна организовать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", – сказал заместитель председателя КГГА.

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Украина

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Досрочная пенсия: кто имеет право выйти на заслуженный отдых раньше 2021-10-19 22:00
Выходные дни в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы 2021-10-19 21:40
Пенсионный фонд обратился к украинцам относительно начисления пенсий 2021-10-19 20:05