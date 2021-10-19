Мир Во время онлайн-урока у школьника взорвался смартфон, ребенка спасти не удалось

2021-10-19 17:44

Во Вьетнаме у школьника взорвался мобильный телефон во время онлайн-занятия - ребенок скончался.

Как сообщает Mirror, инцидент произошел в провинции Нгеан в начальной школе Нам Ань. Пятиклассник использовал свой мобильный на онлайн-уроке из-за карантина, когда тот внезапно взорвался - на мальчике загорелась одежда.

Медики экстренно отвезли ребенка в больницу, но не смогли его спасти. Мальчик умер спустя несколько часов.

Известно, что подросток был в наушниках, когда телефон взорвался. На данный момент марка телефона неизвестна. Полиция занимается расследованием причин инцидента, но семья мальчика выступает против этого.