Украина Пенсионный фонд обратился к украинцам относительно начисления пенсий

2021-10-19 20:05

 

Пенсионный фонд Украины рассказал, как обстоит ситуация с финансирование пенсий октября по состоянию на вторник, 19 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, согласно данным Пенсионного фонда, финансирований пенсий продолжается согласно утвержденному графику.

В частности, 19 октября на пенсионные выплаты направили 1,9 миллиарда гривен. К тому же финансирование пенсий октября обеспечено на общую сумму – 33,3 миллиарда гривен.

В ведомстве также заверили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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