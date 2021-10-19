Украина Выходные дни в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы

2021-10-19 21:40

В третьем месяце осени государственных выходных не предвидится. Таким образом, в ноябре украинцев ждет 22 рабочих дня и восемь дней выходных.

Об этом сообщает АиФ.ua.

В октябре будут отмечать: