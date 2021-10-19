Украина Выходные дни в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы

2021-10-19 21:40

 

В третьем месяце осени государственных выходных не предвидится. Таким образом, в ноябре украинцев ждет 22 рабочих дня и восемь дней выходных.

Об этом сообщает АиФ.ua.

В октябре будут отмечать:

  • 1 ноября - Международный день вегана, День рождения Европейского союза;
  • 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Памяти всех погибших в католической церкви;
  • 3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины;
  • 4 ноября - День железнодорожника Украины, Международный день добра;
  • 5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами;
  • 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, День Освобождения Киева;
  • 7 ноября - День работника социальной сферы;
  • 8 ноября - Всемирный день градостроительства, Международный день КВН;
  • 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
  • 10 ноября - Всемирный день науки, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтера;
  • 11 ноября - Всемирный день шоппинга;
  • 12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией;
  • 13 ноября - Всемирный день доброты, Международный день слепых;
  • 14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.
  • 16 ноября - Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.
  • 17 ноября - Международный день студентов, День студента в Украине, Всемирный день недоношенных детей;
  • 18 ноября - День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.
  • 19 ноября - Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.
  • 20 ноября - Всемирный день ребенка.
  • 21 ноября - День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины;
  • 22 ноября - Международный день сына;
  • 23 ноября - Международный день акварели;
  • 24 ноября - Международный день эволюции;
  • 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, День благодарения;
  • 26 ноября - Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.
  • 27 ноября - День памяти жертв голодомора;
  • 28 ноября - День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев;
  • 30 ноября - Международный день защиты информации и День домашних животных.

 

 

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