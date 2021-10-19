Выходные дни в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы
2021-10-19 21:40
В третьем месяце осени государственных выходных не предвидится. Таким образом, в ноябре украинцев ждет 22 рабочих дня и восемь дней выходных.
Об этом сообщает АиФ.ua.
В октябре будут отмечать:
- 1 ноября - Международный день вегана, День рождения Европейского союза;
- 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Памяти всех погибших в католической церкви;
- 3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины;
- 4 ноября - День железнодорожника Украины, Международный день добра;
- 5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами;
- 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, День Освобождения Киева;
- 7 ноября - День работника социальной сферы;
- 8 ноября - Всемирный день градостроительства, Международный день КВН;
- 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
- 10 ноября - Всемирный день науки, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтера;
- 11 ноября - Всемирный день шоппинга;
- 12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией;
- 13 ноября - Всемирный день доброты, Международный день слепых;
- 14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.
- 16 ноября - Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.
- 17 ноября - Международный день студентов, День студента в Украине, Всемирный день недоношенных детей;
- 18 ноября - День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.
- 19 ноября - Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.
- 20 ноября - Всемирный день ребенка.
- 21 ноября - День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины;
- 22 ноября - Международный день сына;
- 23 ноября - Международный день акварели;
- 24 ноября - Международный день эволюции;
- 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, День благодарения;
- 26 ноября - Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.
- 27 ноября - День памяти жертв голодомора;
- 28 ноября - День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев;
- 30 ноября - Международный день защиты информации и День домашних животных.