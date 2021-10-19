Украина Досрочная пенсия: кто имеет право выйти на заслуженный отдых раньше

2021-10-19 22:00

В Украине уйти на пенсию раньше положенного по закону возраста (60 лет для женщин и 65 для мужчин) могут определенные категории украинцев.

Стоит отметить, что в статье 115 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» указано, что в 50 лет на пенсию могут выйти:

женщины, которые родили пятерых или более детей, а потом воспитали их как минимум до шестилетнего возраста;

матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста (к числу лиц с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет).

Однако, для людей из названных выше категорий нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа, чтобы с 50 лет получать пожизненную пенсию.

Если воспитанием пятерых или более детей, или ребенка с инвалидностью занимался отец, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

В постановлении Кабмина № 461 перечисляются и другие категории женщин-льготниц — это работницы, которые задействованы на горных производствах, добыче газа, рудной и химической промышленности, металлургии.

Выйти досрочно на пенсию могут и работницы сферы культуры. Стаж танцовщицы балета − 20 лет.

Раньше мы уже писали, что в 2022 году правительство Украины запланировало ряд повышений пенсионных выплат.

Комплексная программа повышения пенсий фокусируется, в первую очередь, на повышении низких пенсий, заявили ранее в Министерстве социальной политики.