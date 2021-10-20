Украина Разведка предупредила миссию ОБСЕ на Донбассе о готовящихся провокациях

2021-10-20 13:12

Украинская разведка ожидает новых провокаци против миссии ОБСЕ на Донбассе, сообщается на сайте ГУР в среду, 20 октября.

Там отметили, что блокирование наблюдателей на Донбассе продемонстрировало пренебрежение властями РФ всех норм международного права и их неспособность соблюдать взятые на себя обязательства.

В разведке заявляют, что целью оккупационных администраций на Донбассе является создание искусственных проблем для работы наблюдателей ОБСЕ накануне переговоров министров иностранных дел в нормандском формате, которые планируются в ближайшее время.

"Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

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До конца недели будет перекрыт участок трассы Одесса-Киев возле поселка Чабаны 2021-10-20 12:12
Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Киеве - когда включат батареи в квартирах 2021-10-20 08:14