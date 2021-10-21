Украина Глава Минцифры предупредил о новой схеме мошенничества с приложением Дія

2021-10-21 10:41

С мобильным приложением Дія связано очень мало мошенничеств с кредитами, однако подобный случай все же был.

Как заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью СМИ, из более 500 обращений относительно мошенничеств по кредитам, поступивших в полицию с начала года, лишь в одном случае речь шла о Дії, и мошенницу уже поместили под домашний арест.

По его словам, мошенник, зная паспортные данные и номер телефона жертвы, взламывает ее почту, находит на почте копии документов, например, паспорта, делает дубль sim-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в Дії через BankID. После этого идет в финансовое учреждение, которое нарушило условия идентификации, и получает средства.

Как заявил Федоров, в Дії напрямую невозможно взять кредит, поскольку в сервисе отключены все финансовые учреждения, выдающие "быстрые деньги".

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