ВОЙНА В Украине В приложении Дія появится опция возмещения денег для клиентов лопнувших банков

2023-06-20 08:25

Вкладчики обанкротившихся банков смогут подать заявление на возмещение денег в мобильном приложении Дія. Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов работают над новой услугой, сообщает пресс-служба ведомства.

Вскоре украинцы смогут в несколько кликов подать заявление о возмещении вкладов, проверить, какую сумму им должны выплатить, и получить средства на уже имеющийся или новый счет єПідтримка в одном из банков-агентов фонда.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на сегодняшний день это 1,4 млн счетов украинцев на сумму около 3,2 млрд гривен.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут отметила, что за все время существования ФГВФЛ выплатил украинцам более 103 млрд гривен возмещения, из которых 7,6 млрд гривен - уже за период полномасштабного вторжения рф. Год назад запустили формат дистанционных выплат, который сегодня реализуют четыре банка-агента.

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Оккупанты могли похитить и вывезти из Украины до 300 тысяч детей 2023-06-20 10:26
Пока нет никаких доказательств размещения ядерного оружия рф на территории беларуси 2023-06-20 09:24