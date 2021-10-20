Украина Украинцев могут лишить субсидии из-за долгов

2021-10-20 22:00

Украинцам могут отказать в получении субсидии

Не все украинцы, которые нуждаются в получении субсидии смогут оформить этот вид помощи. Помешать украинцам могут долги.

Если в семье долги по алиментам больше трех месяцев, про субсидию можно забыть, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Еще один опасный долг – долги за коммуналку, которые не платились также три месяца.

Эти два долга могут послужить отказом в оформлении субсидии.

Если есть долги за коммуналку больше 340 грн (20 минимумов), субсидию не дадут. Для этого надо сначала погасить долги.

Напомним, лица, имеющие задолженность по оплате алиментов более трёх месяцев не смогут получить субсидию от государства. При этом, адко- и наркозависимым гражданам, а также отбывающим срок наказания, эта норма применятся не будет.

Как сообщалось ранее, согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн. При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.