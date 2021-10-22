Украина В Украине заведено уже почти 800 уголовных дел по факту подделки COVID-сертификатов

2021-10-22 16:31

За время вакцинальной кампании в Украине заведено уже почти 800 уголовных дел по факту подделки COVID-сертификатов

"Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Тем временем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции", - сообщает глава МВД Денис Монастырский

За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч гривен до пяти лет лишения свободы.

При этом за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до двух лет.