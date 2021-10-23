Украина Facebook подал в суд на украинского хакера: в чем его обвиняют

2021-10-23 14:00

Американская компания Facebook намерена судиться с украинцем Александром Солонченко, которого обвиняют в краже данных 178 млн пользователей соцсети.

Об этом пишет издание Business Insider.

Facebook подал иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии против гражданина Украины Александра Солонченко по обвинениям в компиляции и продаже данных 178 миллионов пользователей одноименной соцсети.

В компании утверждают, что украинский хакер нарушил условия использования платформы, получив с помощью автоматизированного метода идентификационные данные и номера телефонов около 178 млн пользователей Facebook.

В своем иске Facebook сообщает, что Александр Солонченко занимался незаконной деятельностью в период с 2018 по 2019 год и параллельно продавал ценную информацию на специализированном вебсайте Raid Forums. Адвокаты компании также предоставили скриншот публикации, в которой украинский хакер предлагает пользователям купить чужие конфиденциальные данные.

"У меня также есть несколько других баз данных, списки потребителей, базы данных B2B по всему миру, базы данных телефонов, непубличные данные FB. Пожалуйста, напишите мне в личку, если интересно", - написал Солоченко якобы в публикации.

Facebook требует взыскать с Александра Солонченко неразглашенную сумму и добиться запрета для украинца относительно продажи личных данных.