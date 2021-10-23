Украина Перевод часов: украинцы перейдут на зимнее время

2021-10-23 11:30

В Украине ночь на 31 октября, воскресенье, в 4 часа утра состоится переход на зимнее время – стрелки часов необходимо перевести на 1 (один) час назад.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия, и по традиции стрелки сдвигают осенью и весной — в последнее воскресенье октября и по последнее воскресенье марта.

Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличится на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.