Жизнь В Украине изменят правила денежных переводов: что должны знать клиенты банков

2024-11-26 21:37

 

В Украине обновят правила платежей между банками в гривне. Такие переводы станут мгновенными – это одно из требований Международного валютного фонда и должно приблизить Украину к интеграции в платежный рынок Евросоюза.

Соответствующие изменения прописаны в проекте постановления Национального банка Украины. Такую потребность объяснили вступлением в силу с 8 ноября 2024 года изменений в закон "О платежных услугах", которыми определяется возможность осуществления в Украине мгновенных кредитовых переводов. Учитывая это, НБУ предлагает:

  • определить порядок принятия и исключения участников мгновенного кредитового перевода, выполняемого через систему электронных платежей НБУ;
  • нормировать особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;
  • уточнить технологию выполнения средствами СЭП принудительного, бесспорного и договорного списания денежных средств с корреспондентского счета банка;
  • определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.

В июне в Верховной Раде приняли за основу законопроект №11043 о корректировке работы рынков финуслуг. Он вводит понятие "мгновенных переводов", которые должны осуществляться за 10 секунд в любое время суток и в любой день недели. В понятие "полного проведения" включаются:

  • все проверки (в том числе финансовый мониторинг);
  • фактический перевод со счета инициатора;
  • зачисление средств получателю;
  • бесплатное информирование получателя в SMS или через push-сообщение.

Учитывая это, использовать словосочетание "мгновенные платежи" в рекламе смогут только те банки, которые выполняют указанные условия. А если все этапы операции будут проходить более чем за 10 секунд, такое утверждение в рекламе будет считаться дезинформацией – за это будут наказываться штрафами с возможным лишением лицензии.
На сегодня переводы денег на 10 секунд не осуществляются. Их внедрение в Украину Национальный банк планирует провести до конца первого квартала 2025 года. О том, что регулятор начал тестировать новую технологию, украинские банки неофициально подтвердили в начале ноября.

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