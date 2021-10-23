Украина У Кличко рассказали, как повлияет красная зона на работу метро

2021-10-23 13:30

 

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, как будет работать метро в Киеве после введения "красной" зоны.

Как передает "Хвиля", об этом он сообщил сайт Сегодня.

Так, по словам Поворозника, киевский метрополитен продолжит работу в обычном режиме. Спецпропуска для проезда в метро пока выдавать не планируют.

"Спецпропусков для проезда в метро и наземном транспорте мы пока точно не будем выдавать. На данный момент нет обоснований для остановки работы транспорта", - объяснил он.

При этом Поворозник подчеркнул, что в столице уже миллион вакцинированных граждан, которые могут жить полноценной жизнью (насколько это возможно в условиях карантина), в том числе пользоваться метро.

Отметим, что ранее мэр города Виталий Кличко предупредил, что Киев в ближайшие дни попадет в "красную" зону карантина.

Кроме того, он поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам о необходимости вакцинации.

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