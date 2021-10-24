Украина У Украины могут возникнуть проблемы с отопительным сезоном: названы два сценария

2021-10-24 11:00

 

Из-за недостаточного объема транзита российского газа в предстоящем отопительном сезоне могут возникнуть проблемы.

Об этом предупредил эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

По его словам, сложная ситуация с газом возникла не по вине Украины, поскольку общемировой кризис спровоцировали Россия и Китай.

Сергей Дяченко не сомневается, что Украина в привычном режиме пройдет отопительный сезон и 18 млрд кубометров газа хватит для средних зимних холодов.

"Правда, для того, чтобы было нормальное газопотребление зимой из трубы, надо, чтобы был транзит - хотя бы 40 млрд кубов годового объема, поскольку в восточных регионах построено энергопотребление таким образом, что отбирается из транзитного газа объем и компенсируется на западе, поскольку когда в прямом режиме работает газопровод, все хранилища на западе находятся, и они не могут подать в восточные регионы газ. Поэтому делается замещающая схема. Это не воровство газа - мы компенсируем, просто так построено. Поэтому, если не будет транзита, придется разворачивать ГТС на реверс, как это было в 2009 году, и докупать в Европе необходимые объемы", - резюмировал эксперт по вопросам энергетики.

Нардеп VIII созыва Валерия Заружко предупредила, что в предстоящем отопительном сезоне Украина может столкнуться сразу с тремя проблемами.

Во-первых, украинские теплосети находятся в непригодном состоянии из года в год. Во-вторых, нехватка газа может отразиться на бесперебойном отопительном сезоне.

"Некоторые области даже вводят чрезвычайное положение. Речь идет о Львовской, Хмельницкой, Закарпатской областях... Но основная проблема, на мой взгляд, будет в следующем - это разница между ценами, которые будет платить население за газ, которые зафиксированы и меморандум подписан, и рыночной ценой, откуда будет приходить эта компенсация. Потому что разрыв достаточно большой. Мы прекрасно понимаем, что единственный источник финансирования - это могут быть наши с вами деньги, которые уплачены в бюджет в качестве налогов", - подытожила Заружко.

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