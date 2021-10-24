Украина У украинцев конфискуют "евробляхи" и выписывают огромные штрафы: кто под угрозой

2021-10-24 12:00

 

На Закарпатской таможне с начала года составили почти полтысячи протоколов на владельцев автомобилей на еврономерах из-за превышения срока ввоза и транзита автомобилей. Это влечет за собой наложение штрафа в размере 170 тысяч гривен или конфискацию автомобиля.

Об этом сообщается на Facebook-странице Закарпатской таможни.

В период с января по сентябрь 2021 года инспекторы составили 499 протоколов о нарушении таможенных правил за превышение срока временного ввоза и транзита транспортных средств более чем на 30 суток по признакам ч.6 статьи 470 и ч.6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины.

Из указанного количества протоколов о НТП, суд рассмотрел 270 дел и вынес решение о конфискации 209 транспортных средств на сумму 9,5 млн гривен. Кроме этого, судебные инстанции вынесли вердикт о применении штрафных санкций по 38 ПМЖ на сумму 6,5 млн гривен.

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Субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег: «На 50% увеличат» 2021-10-24 12:30