Украина Надбавка к пенсии украинцам: кому, сколько и когда начнут доплачивать

2021-10-24 15:00

Определенной категории пенсионеров в Украине повысили выплаты с 1 октября: кто получит прибавку в 300 гривен, и эта сумма еще не предел.

Так, пенсионерам назначили дополнительные ежемесячные выплаты согласно их возрасту. С 1 октября пенсионеры в возрасте 70-75 лет начнут получать доплату в сумме до 300 гривен. Соответствующее решение было принято на одном из заседаний Кабмина. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

Также с октября дополнительные ежемесячные выплаты в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте 75-80 лет (это должно было произойти еще в июле, но дата была перенесена).

Пенсионеры старше 80 лет получили свою надбавку в размере 500 гривен еще в прошлом году.

По информации Шмыгаля, эти выплаты, 300, 400 и 500 гривен, с марта 2023 ежегодно будут индексироваться, то есть увеличиваться согласно специальному коэффициенту, исчисляемому из средней зарплаты и уровня инфляции.

Ранее мы рассказывали, что со следующего года в Украине внедрят накопительную пенсионную систему. Предполагается, что работодатели будут платить обязательные взносы, а сотрудники — добровольные (в размере 1%). При этом человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса из собственной зарплаты.