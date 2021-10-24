- на 100% и больше: Днепропетровскгаз, Хмельницкгаз, Ровногаз, Киевоблгаз, Сумыгаз, Ивано-Франковскгаз, Львовгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Винницагаз, Черниговгаз, Криворожгаз, Киевгаз, Тернопольгаз, Волыньгаз, Запорожгаз;
- на 200% и больше: Днепрогаз, Полтавагаз, Коростешивгаз, Мариупольгаз, Николаевгаз, Кременчукгаз, Тернопольгоркгаз, Черкассыгаз, Донецкоблгаз, Черновцыгаз, Харьковгаз, Гадячгаз, Херсонгаз, Мелитопольгаз, Тысменицагаз;
- на 300% и больше: Харьковгоргаз;
- на 400% и больше: Уманьгаз (с 1,78 грн. до 8,91 грн.), Одессагаз (с 0,84 грн. до 4,52 грн.), Луганскгаз (с 1,55 грн. до 8,41 грн.).
Как изменится стоимость доставки газа
Для примера взято два домохозяйства – квартира с годовым потреблением 530 кубометров газа и частный дом с потреблением 1900 кубометров.
При усредненном тарифе в 4,14 грн./куб. (4,968 грн. с НДС) владельцам квартиры нужно будет платить за распределение 219 грн./месяц, а в частном доме – 786 грн./месяц.