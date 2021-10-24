Украина Украинцам готовят новые тарифы на доставку газа: сколько заплатим

2021-10-24 13:30

Украинские облгазы планируют повысить тариф на доставку газа в среднем в три раза – с 1,44 грн. до 4,14 грн. за кубометр. В некоторых регионах стоимость услуги может вырасти еще больше – с 1,5-1,7 грн. до почти 9 грн. за кубометр.

Как сообщается в материале профильного издания Kosatka.Media, такие тарифы операторы ГРС начали публиковать на своих сайтах в середине октября.

Отметим, что повышение тарифов пока не утверждено. После открытых слушаний изменения стоимости решение об их повышении будет принимать НКРЭКУ.

В регуляторе отметили, что будут изучать обоснованность повышения тарифов и договора, заключенные облгазами. Прогнозируется, что новая стоимость доставки газа будет принята в конце декабря, а действовать новые цены на услугу начнут с 1 января 2022 года.

Как и где планируют изменить тарифы на распределение газа