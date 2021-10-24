Тарифы на электроэнергию повысят вдвое: кого коснется

2021-10-24 14:30

Кабинет министров Украины принял решение отменить льготный тариф на электроэнергию для потребителей, использующих электроотопление.Об этом пишет today.ua.Примечательно, что под действие документа попадут также малообеспеченные украинцы и детские дома семейного типа.Напомним, что с 1 октября 2021 года в Украине действует тариф на электроэнергию 1,44 грн./кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч, однако зимой уложится в такие рамки, а еще и при наличии электроотопления крайне сложно.По данным Минсоцполитики, около 600 тысяч украинских семей будут получать квитанции за электроэнергию с суммами вдвое больше, чем ранее. В частности теперь пониженный тариф отменен для тех украинцев, которые обогревали дома электричеством.Повышение стоимости электроэнергии коснется жителей квартир и домов, которые оборудованы электрообогревательными установками, а также домов или квартир, которые не подключены к центральному отоплению и не подключены к газоснабжению.Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа также лишены льготных тарифов.Как объяснили в Минсоцполитики, в нынешнем отопительном сезоне компенсаций за электроэнергию для таких потребителей не предусмотрено.