Коронавирус Штрафы за ковидных "зайцев": перевозчики грозят акциями протеста из-за ужесточения карантинных мер

2021-10-25 16:20

Из-за введения новых правил пассажирских перевозок, 24 октября в Киеве 60% автобусов межобластного сообщения не вышли на линию в знак протеста. В автобусах крайне сложно проконтролировать наличие у каждого пассажира Covid-сертификата, перевозчикам грозят большие штрафы.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Более всего новые правила ударили по автомобильным перевозкам. Ведь если в случае с авиационным или железнодорожным транспортом проконтролировать поток пассажиров еще возможно, то на автобусах это сделать куда сложнее.

С одной стороны, штрафы водителям за пассажиров без ковидных документов – справедливы. Не проконтролировал наличие в салоне "зайца" - получи финансовое наказание. Тем более, что на автостанциях предприимчивые владельцы медицинских лабораторий успели установить пункты тестирования на коронавирус, и тест на антиген можно сдать за считанные минуты. Стоит это 500-550 гривен.

Однако это стройно выглядит только в теории. Во-первых, пункты тестирования есть далеко не на всех автостанциях. Даже в столице, например, на автостанции "Южная" таких пунктов нет, а ехать многим пассажирам все равно нужно.

Во-вторых, у многих пассажиров бумажные справки о вакцинации, выданные семейными врачами. Никаких QR-кодов, по которым водитель смог бы проверить подлинность документов, в таких справках нет. Таким образом, ничего не мешает ковидному "зайцу" распечатать бланк из интернета и внести в него свои данные.

Риск в этом случае минимальный, ведь даже если с такой "липой" копы и поймают пассажира в салоне автобуса, то отвечать все равно придется водителю. А пассажир еще и сэкономит 500 гривен на тесте.

Такой подход настолько возмутил перевозчиков, что накануне введения новых правил они даже вышли на протесты под здание Мининфраструктуры. Чиновники пообещали помочь разобраться, но в итоге обманули.

"А в итоге нас обманули. Наши юристы два дня проводили консультации, давали предложения, но эти консультации оказались для лохов. Никуда эти предложения не пошли. Это просто обманщики и аферисты. А обещали, что будет внесено изменение в постановление Кабмина и перенесена ответственность с водителей на пассажиров", - эмоционально высказался глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игорь Житинский.