Украина Ощадбанк объяснил, почему блокирует пенсионные и социальные счета

2021-10-25 19:40

Клиент Ощабанка пожаловался на "неправомерную" блокировку социального и пенсионного счетов.

Об этом он написал в разделе Отзывы на портале Минфин.

"29 сентября в отделении № 56 на ул. Вербицкого, 18 заблокированы пенсионный и социальный счета. 12 октября с.г. частным исполнителем принято постановление о разблокировке, т. е снятие ареста с данных счетов. По каким причинам исполнитель не уведомляет банк ясно: он получает процент от списанных сумм. К нему я обращаюсь каждый день — он игнорирует запросы. При обращении в отделение № 56 мне сказали, что от них ничего не зависит", - рассказал украинец.

Он также отметил, что уже дважды обращался в письменном виде в Главное управление Ощабанка с постановлением о снятии ареста, однако банк продолжает игнорировать его обращения и списывает средства.

"Согласно ЗУ "Об исполнительном производстве" вы не имеете права блокировать эти счета", - подчеркнул клиент банка.

"Банк придерживается действующего законодательства Украины и имеет право на блокирование доступа к счету после поступления соответствующего документа от исполнительной службы. Пенсионный и социальный счета также могут быть арестованы", - отметили в Ощадбанке.

Кроме того, в банке подчеркнули, что не заинтересованы в аресте счетов, но снимать его без соответствующего документа права не имеют.