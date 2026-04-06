ВІЙНА В Україні Ощадбанк після інциденту з вилученням валюти та цінностей в Угорщині зупинив усі перевезення за кордоном

2026-04-06 10:32

Ощадбанк після інциденту із затриманням інкасаторів та вилученням валюти та цінностей в Угорщині призупинив перевезення за кордоном, але наразі опрацьовує нові маршрути. Про це розповів голова правління Ощадбанку Юрій Каціон на пресконференції в агенстві Інтерфакс-Україна.

"З моменту інциденту ми не здійснювали завезення коштів. Ми опрацьовуємо нові безпечні маршрути з урахуванням ризиків, які ми побачили, використовуючи територію Угорщини", - зазначив він.

За словами Каціона, Ощадбанк - єдиний з комерційних банків України, який на сьогоднішній день має діючу ліцензію на такі перевезення територією Євросоюзу.

"Саме тому ми маємо змогу закуповувати валюту без посередників", - пояснив він.

Як заявив голова правління Ощадбанку, готівка з ЄС транспортувалася для забезпечення стабільного готівкового обігу в Україні і наземна логістика - єдиний варіант завезення на територію України для банків. Раніше такі перевезення здійснювалися авіацією.

Каціон додав, що зараз Національний банк України покриває попит на валюту на внутрішньому ринку України з власних резервів. Але "ситуація потребує вирішення", адже обсяги, які потрібні ринку, є значними.

"Населення та фінансовий сектор потребують забезпечення фізичними грошима", - сказав він.

За його словами, обіг коштів, які продає і купує населення в Україні складає 6,8 млрд дол, які потрібно завозити на територію України.

За 2025 рік населення купило через каси банків понад 1,451 млн дол та 387 млн євро. У той же час у населення банки купили 522 млн дол та 82 млн євро.

"У 2025 році ми забезпечили постачання валюти для 39 банків України у обсязі один мільярд доларів та 800 мільйонів євро", - додав Каціон.

Нагадаємо, 6 березня затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили готівку та банківські метали. Також затримано сімох працівників інкасації.

В Ощадбанку заявили, що гроші і золото транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України.