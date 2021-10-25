Украина Кабмин нашел способ сэкономить на пенсиях, субсидиях и соцвыплатах

2021-10-25 20:40

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал полноценный запуск диджитализации социальной сферы с 2022 года.

Об этом он написал в своем Facebook.

"С 2022 года в Украине полноценно заработает Единый социальный реестр. Состоится объединение десятка не связанных между собой реестров и информационных систем социальной сферы. …По подсчетам аналитиков, после полноценного запуска реестра государство будет экономить на социальных выплатах более 10 млрд грн. ежегодно", – написал он.

Также премьер отметил, что средства планируется получить в результате экономии, ведь будет повышена адресность выплат и ликвидированы различные злоупотребления.

"Правительство сможет направить сэкономленные средства на повышение выплат тем, кто в этом действительно нуждается", – написал Шмыгаль.

Глава Кабмина объяснил, что в реестр будут внесены все виды социальных выплат – субсидии, пенсии, помощь по безработице и малообеспеченности

"Также в него будут включены 125 административных услуг социального характера. Впервые на практике мы реализуем принцип единого социального окна для каждого человека, удобного и лишенного коррупции", – заявил Шмыгаль.