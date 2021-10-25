Коронавирус Стало известно, когда в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных чиновников и учителей

2021-10-25 22:00

 

Отметим, что вакцинация против коронавируса является обязательной для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; педагогов.

В Украине правительство утвердило порядок отстранения сотрудников предприятий, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19. Норма будет действовать с 8 ноября.

Об этом идет речь в постановлении от 20 октября 2021 г. № 1096. Таким образом, руководителям предприятий учреждений и организаций необходимо обеспечить отстранение от работы работников, которые отказываются или уклоняются от проведения прививок. Это не касается тех, которые имеют абсолютные противопоказания и предоставили медицинское заключение.

Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили.

Напомним, чтобы снизить риски возможных осложнений, перед вакцинацией следует обратиться к грамотному врачу, который, как минимум, соберет анамнез, то есть расспросит человека о сопутствующих заболеваниях и болезнях ближайших родственников.

Сообщалось, что единственным противопоказанием к прививке от коронавируса на данный момент является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины, например, анафилактический шок.

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