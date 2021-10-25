Украина Повышение пенсии до конца 2021 года: кто получит доплаты

2021-10-25 21:40

 

С 1 декабря повысят минимальную заработную плату украинцев до 6500 гривен. В связи с этим увеличится и привязанная к ней минимальная пенсия.

О том, кому и на сколько увеличат пенсионные выплаты, читайте в нашем новом материале.

С целью финансирования этих расходов Пенсионному фонду Украины (ПФУ) еще в начале октября текущего года дополнительно выделили 18,5 миллиардов гривен.

Украинцев старше 65 лет, имеющих полный страховой стаж, соцвыплата увеличится до 2600 гривен.

Это касается, в первую очередь, украинок, которые имеют 30 лет стажа, и украинцев, которые имеют 35 лет страхового стажа.

Раньше мы уже писали, что в 2022 году правительство Украины запланировало ряд повышений пенсионных выплат.

Комплексная программа повышения пенсий фокусируется, в первую очередь, на повышении низких пенсий, заявили ранее в Министерстве социальной политики.

Также мы рассказали, с целью обеспечения социальной справедливости пенсионной системы и стимулов для выведения из «тени» занятости и уплаты страховых взносов Минсоцполитики разрабатывает предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

На следующий год Минсоцполитики предлагает включить в инициированной Президентом программы ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров.

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