Украина В НКРЭКУ разъяснили ситуацию с планами облгазов по повышению тарифов

2021-10-27 11:13

Нацкомиссия, регулирующая сферы тарифов и энергетики, опровергла информацию СМИ о том, что украинские облгазы планируют повысить тарифы на доставку газа.

"Сообщения о повышении тарифов на распределение природного газа, тиражируемых в средствах массовой информации, не соответствуют действительности. Согласно действующему законодательству тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило – в декабре предыдущего года. Так что никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось", - сообщается на сайте НКРЭКУ .

При этом отмечается, что даже гипотетическая корректировка тарифов на доставку газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.

"Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) чрезвычайно существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы. В проектах расчетов, публикуемых операторами газораспределительных сетей (облгазов) на своих официальных сайтах в октябре этого года, предлагается рост тарифов на распределение природного газа на 2022 год от 61% (ОАО Кировоградгаз) до 443% (АО Луганскгаз). Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены на природный газ", - сообщают в НКРЭКУ.

В Нацкомиссии уверяют, что тщательно изучили и проверили планы облгазов.

"Опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей (облгазов)", - отметили там.