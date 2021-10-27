Украина Треть Украины остается без отопления

2021-10-27 18:40

 

Три области отчитались о 100% запуске отопления в жилом секторе. В десяти областях показатель подключения составляет 90%.

В Министерстве развития общин и территорий Украины заявили, что по состоянию на среду, 27 октября, к теплоснабжению подключено более 70% жилых домов Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

В десяти регионах страны, среди которых, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области, показатель подключения составляет более 90%.

Кроме того, уже есть области, которые дали тепло во все жилые дома. Это Закарпатская, Черниговская и Тернопольскую области.

В Минрегионе напомнили, что на прошлой неделе правительство приняло решение, которое создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

subscriber subscriber

Еще по теме

Регионы локдауна. Куда пускают без COVID-документов в "красной" зоне

2021-10-26 22:00

В МИД Украины рассказали, что сделает Киев в случае перекрытия Россией газа

2021-10-26 19:20

В Донецке и Луганске заявили, что намерены вести переговоры только с Виктором Медведчуком

2021-10-26 16:57

Третья доза вакцины: в Минздраве объяснили, кому ее будут колоть

2021-10-25 17:20

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине можно докупить стаж до пенсии

2021-10-27 21:00

В Украине задерживают выплаты е-больничных: причина

2021-10-27 20:40

Как проверить состояние б/у авто листком бумаги: советы перекупщика

2021-10-27 19:20

Украина сидит на атомной бомбе

2021-10-27 19:16
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине можно докупить стаж до пенсии 2021-10-27 21:00
В Украине задерживают выплаты е-больничных: причина 2021-10-27 20:40
Как проверить состояние б/у авто листком бумаги: советы перекупщика 2021-10-27 19:20
Украина сидит на атомной бомбе 2021-10-27 19:16