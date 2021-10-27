Мир Названы продукты, которые мешают здоровому сну

2021-10-27 21:20

Также желательно ложится спать не мене чем через 3-4 часа после ужина

Продукты, а также время, когда мы их едим, влияют не только на здоровье, но и на качество сна. Диетологи озвучили те продукты, которые не желательно есть перед сном.

Диетолог Джеире Яманер рассказала, как продукты могут влиять на качество сна, передает obozrevatel.com.

По словам диетолога, одной из причин проблем с засыпанием является употребление определенных продуктов, которые отрицательно сказываются на качестве сна.

Желательно ложится спать не мене чем через 3-4 часа после ужина.

Мешает сну острая и пряная пища. Отказ от продуктов обильно сдобренных острыми соусами, перцем, карри и паприкой – улучшит качество сна.

Запрещен вечером кофеин. Лучше избегать перед ночным отдыхом таких продуктов, как кофе, чай, кола, а также энергетиков.

Не желательно употреблять спиртное. Алкоголь вызывает частые ночные пробуждения.

Не рекомендована жирная пища. Употреблять пищу с высоким насыщением жиров лучше днем, а перед сном лучше от нее отказаться.

Также вечером лучше отказаться от сахара и любых сладостей.

Впрочем, как говорят врачи, у каждого человека может быть индивидуальный подход к собственному питанию.

Как сообщалось ранее, диетологи не советуют употреблять на голодный желудок любые цитрусовые фрукты, кофе, а также газированные напитки и острые приправы.

Напомним, диетологи развенчали несколько мифов, к которым мы все так привыкли. Оказалось, завтрак не так уж и важен. Если вы с утра не хотите есть, не надо себя заставлять. Можно перекусить позже, когда организм проснется и сам захочет есть.