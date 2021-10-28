Украина "Простите, что так получилось" - суд Харькова избрал меру пресечения 16-летнему виновнику смертельного ДТП

2021-10-28 14:50

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 16-летнего Николая Харьковского, который подозревается в причастности к смертельному ДТП в Харькове за рулем автомобиля Infiniti. 

Как сообщает Суспільне, под арест суд отправил подозреваемого на срок два месяца, альтернативы в виде залога не предусмотрено. Адвокат просил назначить подозреваемому круглосуточный домашний арест, заявляя, что скрываться он не намерен.

В ходе судебного заседания Харьковский извинился за произошедшее.

"Хочу извиниться за то, что произошла данная ситуация. Не хотел, чтобы такое произошло. Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим. Человеку, который ехал на Chevrolet... Его родственникам приношу извинения. И полностью сожалею, что так получилось", – сказал подозреваемый.

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