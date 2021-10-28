Платить за газ в отопительный можно меньше: что для этого нужно

Кабинет министров Украины выполняет взятое на себя обещание касательно неизменения цены на газ для населения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.
Как отмечает глава правительства, благодаря годовым продуктам цена на "голубое топливо" для всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У НАК "Нафтогаза" — это 7,96 грн за кубический метр.
Кроме того, Шмыгаль призвал украинцев не терять времени и заключить договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком газа, чтобы сохранить для себя уже установленную цену в течение всего отопительного сезона.
Для того, чтобы поменять поставщика, а следовательно - и тариф, необходимо найти офис, либо сайт поставщика и подать заявление. К нему надо прикрепить:
- документ на право собственности (право пользования);
- последнюю платёжку;
- копию паспорта;
-копию ИНН.
Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придёт в течение 21 дня.