Украина Платить за газ в отопительный можно меньше: что для этого нужно

2021-10-28 16:20

Кабинет министров Украины выполняет взятое на себя обещание касательно неизменения цены на газ для населения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

Как отмечает глава правительства, благодаря годовым продуктам цена на "голубое топливо" для всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У НАК "Нафтогаза" — это 7,96 грн за кубический метр.

Кроме того, Шмыгаль призвал украинцев не терять времени и заключить договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком газа, чтобы сохранить для себя уже установленную цену в течение всего отопительного сезона.

Для того, чтобы поменять поставщика, а следовательно - и тариф, необходимо найти офис, либо сайт поставщика и подать заявление. К нему надо прикрепить:

- документ на право собственности (право пользования);

- последнюю платёжку;

- копию паспорта;

-копию ИНН.

Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придёт в течение 21 дня.