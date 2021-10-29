Украина Без Медведчука у Зеленского не получится договориться ни с ОРДЛО, ни с Россией

2021-10-29 13:03

Любого политика на пути к узурпации власти и личной диктатуре могут остановить юридические законы и Конституция, подобное запрещающие. Однако никакая юриспруденция не остановит человека, если им попраны законы нравственные. В угоду целесообразности и двойной морали. Как это сделал президент Украины.

Владимир Зеленский только в последние недели дважды продемонстрировал, что ради власти он готов лгать и изворачиваться, а также любой ценой и любыми методами избавляться от людей, которые ему неугодны или мешают в достижении цели.

Недавно Зеленского неожиданно буквально прищучили так называемым "Досье Пандоры" и обвинили, что он, на словах всячески борясь с черными финансовыми схемами, коррупцией и уклонением от уплаты налогов, на деле является сособственником офшорных компаний и всячески уходил от уплаты налогов в Украине. До президентства в 2019 году — точно.

Команда Зе и он сам не нашли ничего лучшего, как оправдываться тем, что, мол, офшоры есть у всех уважающих себя бизнесменов. А гарант к своей неуплате налогов вообще приплел борьбу за свободу слова: дескать, при "злочынной" (преступной) власти Виктора Януковича на Зеленского и его фирмы страшно давили за критику, хотели их отобрать или разорить "созданное с нуля", и потому молодые бизнесмены прятались в офшорах от произвола.

Отмазка — так себе, но у Зеленского уверены, что "пипл схавает".

А как залихватски и как бы стоя на позициях твердокаменной законности врал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, так это просто, как говорится, загляденье и заслушанье. По словам Данилова, чтобы обвинять Зеленского и вводить против него санкции, как против обычного офшорного олигарха, барыги и коррупционера, нужно доказывающее и фиксирующее преступление решение суда.

"Позиция у меня довольно простая: когда вы акцентируете, что это было отмывание денег, мы понимаем, что это должен быть доказанный факт", — сказал, ничтоже сумняшеся, Данилов, у которого не дрогнула рука, чтобы обвинить и отправить под санкции сотни людей без всяких решений судов и рассмотрения ими доказательной базы.

Достаточно было голословного обвинения СБУ, и у людей отжимали бизнес, телеканалы, активы и т. д.

А чтобы все получилось еще надежнее, нагнули так называемое Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), и оно как бы завершило полную проверку декларации президента Украины и тоже признало: нет в действиях Зеленского признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Другими словами, не укрывался от налогов, ничего не выводил с Украины и вообще — честнейший из честнейших.

Но люди-то наблюдают совсем другую картину и видят совсем другое. Это уже факт. Особенно в свете того, что 16 июля 2021 года Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях, а уже 20 сентября в Украине вручили первое подозрение после восстановления уголовной ответственности за недостоверное декларирование. А президент, оказывается, чист, как моча молодого поросенка.

Второй раз Зеленский серьезно зашкварился, когда решил по-любому расправиться и избавиться от главы политсовета "Оппоплатформы — За жизнь" ("ОПЗЖ") Виктора Медведчука. Без всяких судов у него отжали бизнес и ввели против него санкции, в результате чего Медведчук оказался под домашним арестом с ограничительным полицейским браслетом на ноге.

Как активный политик Медведчук был практически нейтрализован, но Зеленскому и его окружению этого было мало. И они, похоже, вознамерились вообще выслать главу ОПЗЖ в Россию и тем самым в глазах общественного мнения подтвердить, что он предатель, изменник Родины, пособник террористов из самопровозглашенных "ЛДНР", торгующий их углем себе в карман.

При этом Зеленский совершенно фарисейски начал рассуждать, что было бы неплохо, если бы Медведчук имел российское гражданство, так как просто так посылать его на обмен ему не разрешает Конституция Украины, запрещающая выдавать и менять граждан Украины в третьи страны.

Как говаривал булгаковский Коровьев, "поздравляю вас, соврамши". За время президентства Зеленского состоялись три обмена пленными и удерживаемыми лицами между Украиной, "ЛДНР" и Россией. И при всех трех обменах режим Зеленского спокойно и совершенно цинично, в полном соответствии с политической целесообразностью, менял одних граждан Украины на других и, как говорится, не жужжал. Уже по итогам первого обмена в сентябре 2019 года, когда Зеленскому нужно было продемонстрировать свое "миролюбие" перед встречей в "нормандском формате" в верхах, украинский блогер Анатолий Шарий писал:

"23 украинца на обмен со стороны Украины — это долбаный позор. Нет, чтобы отдать всех российских солдат, взятых в плен, всех офицеров и солдат бесчисленных российских войск".

"Посмотрела список „освобожденных россиян‟. Как же много в нем граждан Украины. То есть граждан Украины меняют на граждан Украины. И так было всегда — Киев, наловив людей с украинскими паспортами на блокпостах, пытался обменять их на своих военнопленных. Проблема была лишь в том, что для возможности обмена Украина хватала и хватала своих граждан без разбора... Ну и, кроме того, обмен граждан Украины на граждан Украины свидетельствует о том, что в Украине идет все-таки гражданская война", — вторила ему тогда ранее работавшая в зоне боевых действий в Донбассе журналистка Марина Ахмедова.

Справедливости ради стоит сказать, что такую практику — захвата заложников из числа неугодных граждан Украины и обмена их в режиме современной работорговли — начал еще предшественник Зеленского Петр Порошенко. В декабре 2017 года состоялся крупнейший за все время конфликта в Донбассе обмен: "ЛДНР" освободили 74 человека, которые по разным причинам оказались у них в заключении, а Украина выдала Донецку и Луганску 233 человека. И большинство из них — граждане Украины.

Сейчас из самопровозглашенных республик опять поступило предложение: "ЛДНР" готовы отдать Украине в одностороннем порядке четырех женщин: отбывающих сроки за шпионаж Наталью Стаценко, Светлану Довгаль, Наталью Савченко и Екатерину Котенко, о свободе для которых договаривался все тот же Медведчук. При этом представительница "республик" Ольга Кобцева заявила, что "ЛДНР" готовы вести переговоры только с Медведчуком.

"Это связано с тем, что за время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги", — сказала Кобцева.

Но режим Зеленского, как вы понимаете, этот процесс тормознул. Ему плевать на то, что четыре женщины страдают в тюрьме от болезней и несвободы. Для него главное, чтобы Медведчук или сидел в тюряге, или ехал в Россию.

И только эти два растянутые во времени события, в принципе, говорят о том, почему у Зеленского падает рейтинг популярности и почему он так хочет узурпировать власть. Он думает, что диктаторы ни за что не отвечают и делают все, что им заблагорассудится. Это действительно так, когда они при власти, и Зеленский же не зря думает о втором сроке и параллельно ломится в диктатуру. Но ему уже сейчас многие советуют подумать о том, что будет потом, после власти...

Владимир Скачко

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