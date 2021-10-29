Украина Эксперты спрогнозировали, какие тарифы ожидают украинцев на коммуналку в ноябре

2021-10-29 16:20

Эксперты рассказали, что будет с тарифами на коммунальные услуги в Украине в ноябре.

Об этом они рассказали изданию "Комментарии".

Так, специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев заверил, что большинству жителей городов-миллионников не следует опасаться резкого роста тарифов на все энергетические товары и услуги.

По его словам, это стало возможным, благодаря реализации местной властью Меморандума, подписанного с Кабмином и "Нафтогазом". А также административного ограничения цены газа для населения и для теплокоммуэнерго (ТКЭ), осуществляющих поставки тепловой энергии бытовым потребителям.

При этом Рябцев подчеркнул, что единственным тарифом, который вырастет для населения, будет тариф на распределение газа. Это связано с тем, что операторы будут вынуждены закупать его для технологических нужд по так называемой "рыночной" цене, которая существенно выше, чем 7,96 грн за кубометр, установленная для населения правительством. Именно по такой цене поставщик последней надежды ("Нафтогаз") обязался продавать газ домохозяйствам.

Кроме того, эксперт заявил, что население может спать более-менее спокойно. Однако этого не скажешь о бюджетных организациях и предприятиях всех форм собственности.

"Последние будут получать и газ, и тепловую энергию по ценам и тарифам в разы выше административно установленных для населения. Как следствие, учебные заведения и ряд других бюджетных организаций будут переходить в дистанционный режим работы. А более 90% работающих в Украине предприятий станут убыточными", - объяснил он.

Рябцев также выразил мнение, что единственным выходом из сложившейся ситуации мог бы стать пересмотр действующей на газовом рынке ценовой политики.

"А именно: привязка внутренних цен на газ к реальному соотношению между спросом и предложением, а не к внешним спекулятивным котировкам. К сожалению, по непонятным мне причинам власть продолжает называть 35, 40, 50 грн за кубометр газа "рыночными ценами". Хотя рынок предусматривает согласие между поставщиком и потребителем, а не диктат продавца того же газа", - рассказал эксперт.

При этом тарифы, которые уже установлены в октября, почувствуют все категории населения, увидев платежки в ноябре. Так, эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно заявила, что большинство городов уже подняли тарифы на отопление. Однако есть и те, кто отопительный сезон пока не начался, а с тарифами – не определились.

"Сейчас у нас под вопросом, к примеру, Одесса, где отопительный сезон должен начаться 2 ноября. При этом решение о тарифах для населения и бюджетных организаций еще не рассматривалось на сессии горсовета. В тех же городах, где повысили тарифы на отопление, они действуют уже с октября. В Киеве, к примеру, для населения отопления не подорожает", - объяснила она.

Вдобавок к этому эксперт напомнила, что бытовые потребители, не заключившие годовой контракт (наиболее выгодное предложение тут у "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр), будут получать ежемесячно новое предложение. На данный момент такое предложение в среднем составляет 27-30 грн з один кубометр газ. в связи с этим Ненно посоветовала, нужно обязательно заключать контракт на годовой тариф, если этого еще не сделали.

"Тарифы на электроэнергию в ноябре не изменятся. Напомню, что для всех домохозяйств, которые потребляют до 250 кВт/ч, действует специальный сниженный тариф в размере 1,44 грн за кВт для бытового населения. Те, кто потребляет больше, будут платить 1,68 грн. Бизнес же на сегодняшний день вынужден платить за электроэнергию более 5 грн за 1 кВт/ч", - разъяснила она.

К тому же Ненно отметила, что многие населенные пункты в Украине заявили о повышении тарифов за потребление холодной и горячей воды. Подорожание составляет не больше 20%.

"Тарифы, которые уже установлены в октября, почувствуют все категории населения, увидев платежки в ноябре. Так что нужно экономить на всём, на чем только можно", – добавила эксперт.