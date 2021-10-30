Украина Украинцам объяснили, можно ли получить перерасчет за холодные батареи

2021-10-30 13:30

Украинцам рассказали, что делать, если отопление долго не подают и можно ли получить перерасчет за еле теплые батареи.

Об этом пишет Обозреватель.

Так, исходя из нормативов, тепло должны включать, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превышает +8 градусов. Таким образом, там, где температура воздуха днем оставалась высокой, старт отопительного сезона всячески откладывали. Например, в Киеве подавать тепло начали только 23 октября, а в Запорожье и Мариуполе – с 25-го.

Однако есть города, где отопление пока что не включили. Так, в Одессе, где среднесуточная температура все еще превышает положенные +8 градусов, старт отопительного сезона запланировали на 1 ноября.

К тому же есть города, где в связи с существенными поломками отопление может еще долго не быть. Например, в Первомайском на Харьковщине заработали лишь 4 из 5 котельных, а один из микрорайонов до сих пор без газа из-за дефекта газовых сетей.

С проблемами с отоплением столкнулись и в Сумской области – в Шостке. Там тепло сначала подали, но случился порыв на одном из участков центральной теплосети. В связи с этим десятки домов снова остались с холодными батареями.

Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник объяснил, что проблем с технической подготовкой городов к отопительному сезону нет.

"Но мы понимаем, несмотря на то, что проходили подготовительные работы, в любом случае, когда полноценно запускается система, будут отдельные проблемы, прорывы теплотрасс. Сети изношены, а ресурса для полного их восстановления нет", - рассказал он.

Что делать, если тепло долго не подают?

Существует 3 самых распространенных причины, по которым в доме может не быть отопления, среди них:

- отложенный старт отопительного сезона из-за высокой температуры воздуха;

- поэтапное подключение домов, к вашему еще просто не дошли;

- проблемы с оборудованием и сетями.

В том случае, если на улице достаточно холодно, а тепла по-прежнему нет и к тому же причины этого неизвестны, Гарник посоветовал прежде всего выяснить вопрос с управителем дома (компанией или ОСМД) - есть ли поломки или же тепло не подают специально.

Например, могло быть принято решение не открывать вентиль до какого-то времени для того, чтобы сэкономить деньги. Однако, если на этом этапе причин отсутствия отопления не обнаружили, то нужно обратиться к поставщику тепла. К тому же во многих городах есть городские или районные горячие линии, там также могут предоставить информацию и принять жалобу.

Тем временем, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что если в доме создано ОСМД и вы коллективно хотите подключиться к отоплению раньше, чем запланировано, то в Киеве, к примеру, такая процедура предусмотрена.

По его словам, можно подать соответствующую заявку и есть шанс, что отопление действительно включат вне очереди. Однако в большинстве же случаев ускорить процесс подключения никак нельзя, нужно только ждать озвученного строка.

Достаточно часто случаются ситуации, в которых дом уже подключили к отоплению, но в квартире все еще холодно. В таких случаях проблема может пропасть сама собой, а может держаться достаточно долгое время. Более того, гражданам, которые неделями сидели в холодных квартирах, потом приходят полноценные счета за отопление на несколько тысяч.

В таких случаях Попенко рекомендует комиссионно зафиксировать низкую температуру в квартире для того, чтобы потребовать перерасчет. При этом в комиссии должен быть представитель компании, которая предоставляет услуги, Госпродпотребслужбы, управляющей компании, обслуживающая дом, и сам владелец.

"Но на практике получить перерасчет практически невозможно. Во-первых, собрать их всех достаточно сложно. Во-вторых, процедура отнимает время. У тебя сегодня в квартире холодно. Пока ты будешь собирать всех представителей, может пройти неделя и в квартире уже может быть тепло", - объяснил эксперт.

По словам Попенко, в Киеве можно еще пожаловаться в Управление самоуправленческого контроля, где могут помочь решить такую проблему. Однако во многих городах этого нет.

А вот Гарник советует разделять ситуации, когда холодно в отдельной квартире или же во всем доме. В том случае, если проблема только у вас, а у соседей тепло, нужно обратиться к управляющему (в компанию или ОСМД).

"После запуска системы теплоснабжения еще некоторое время ее настраивают: могут быть "завоздушенные" батареи и тому подобное. Потому если у вашего соседа все хорошо, это проблема управления домом. Если же ситуация одинаковая во всем доме, нужно обращаться в предприятие теплоснабжения, чтобы выяснить, почему услуга не должного качества", - рассказал он.

Кроме того, Гарник подчеркнул, что процедура перерасчета в таком случае есть, однако, документ еще на этапе утверждения.

А вот, когда батареи горячие, а в квартире все равно холодно, то оставлять жалобы тепловикам бессмысленно. В данном случае проблема в плохой термомодернизации квартиры. Часто такое случается на нижних этажах многоквартирных домов или же в "угловых" квартирах.

"Если будет зафиксировано, что температура теплоносителя, который входит в дом, соответствует норме, это проблема самого совладельца многоквартирного дома", – разъяснил Попенко.